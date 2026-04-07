A sette partite dalla conclusione del campionato di Serie A, si intensifica la discussione su quale squadra possa aggiudicarsi lo scudetto. Attualmente, la classifica vede tre formazioni in testa: Inter, Napoli e Milan. La distanza tra queste squadre è minima, e la corsa al titolo resta aperta, con gli ultimi incontri che potrebbero decidere il risultato finale. La stagione si avvia verso un finale incerto e appassionante.

A sette giornate dalla fine del Campionato di Serie A, la domanda si fa sempre più pressante: chi vincerà lo Scudetto quest'anno? Classifica alla mano, al momento la lotta è ristretta a tre squadre, Inter, Napoli e Milan. L'ultimo turno di campionato, però, ha cambiato il volto della classifica: l'Inter, reduce da due punti nelle ultime tre partite prima della sosta, ha ripreso alla grande la sua marcia demolendo 5-2 la Roma a San Siro, un colpo durissimo per le inseguitrici che speravano fosse ancora in crisi. Ma quello appena passato era turno cruciale anche per chi stava dietro, con lo scontro diretto tra Napoli e Milan. Al Maradona è finita 1-0 per la squadra di Conte, che ha scavalcato i rossoneri e si trova adesso al secondo posto a -7 dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chi vince lo scudetto quest'anno?

CHI VINCE LO SCUDETTO QUEST’ANNO MESSAGGIO HAI ROMANISTI!

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Napoli-Milan-Inter a pari punti, chi vince Scudetto?: parla il regolamentoIeri in diretta radio, durante Pausa Caffè, un tifoso ci ha chiesto: Chi vincerà lo scudetto in caso di arrivo a pari punti tra le prime tre della classe?. tuttonapoli.net

Napoli-Milan, vietato pareggiare per continuare a inseguire l'Inter: Conte contro Allegri è spareggio per il secondo posto e ultimo treno ScudettoConte e Allegri si sfidano con l’Inter in fuga grazie al successo sulla Roma: chi perde saluta lo Scudetto, chi vince rilancia la corsa e blinda la Champions. goal.com

CHI VINCERÀ LO SCUDETTO 1 INTER 2 NAPOLI 3 MILAN Scrivetelo nei commenti #fcinternazionale #milano #napoli #milan - facebook.com facebook

Come ottenerla Vincendo, ovviamente, con sudore e fatica. Chi vince fa la storia, chi perde al massimo può andare a leggerla. Se si ha la passione si ha la forza per ricercare l’eccellenza: io l’ho sempre fatto, per impedire ai miei calciatori di cercare qualsiasi x.com