Champions League in TV | programma orari e dove vederla

La Champions League 20252026 arriva ai quarti di finale, con le partite che si svolgono in diversi orari e canali televisivi. La competizione, che vede la partecipazione di squadre provenienti da vari paesi europei, non include più nessuna formazione italiana. La programmazione delle partite e i dettagli su dove seguirle saranno disponibili nei prossimi giorni, con molte delle gare trasmesse in diretta televisiva.

Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Tare prima di Napoli Milan: «Stasera per noi è fondamentale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Champions League GRATIS in TV questa settimana: ecco dove vederle!

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Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via i quarti di finale di Champions LeagueMartedì 7 aprile di Champions League: Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-Arsenal ai quarti di finale. Ecco dove vederle in tv ... tuttonapoli.net

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LA JUVE VINCE CONTRO IL GENOA La Juve vince 2-0 grazie alle reti di Bremer, su assist di Kelly (4'), e McKennie (17'), salendo così a quota 57 punti, a -1 dalla zona Champions League. x.com