È stato annunciato il calendario delle votazioni e l’uscita ufficiale delle formazioni per il TOTS FC 26. Quest’anno, il sistema di scelta è stato modificato, offrendo ai partecipanti cinque diverse configurazioni tattiche invece della tradizionale 4-3-3. Questa novità permette di selezionare più facilmente i giocatori preferiti, siano essi attaccanti, centrocampisti o difensori, ampliando le possibilità di personalizzazione. Le date precise delle votazioni sono state rese note e si avvicinano le fasi di pubblicazione dei team.

La corsa alla gloria è iniziata. Quest’anno l’esperienza di voto è stata potenziata: non sarai più limitato al classico 4-3-3, ma avrai cinque formazioni alternative per dare spazio ai tuoi pupilli, che siano ali d’attacco o pilastri della difesa. Le Date del Voto: Fai sentire la tua voce!. Il potere è nelle tue mani. Ecco le finestre temporali per votare i tuoi campioni preferiti sul sito ufficiale e sui social di EA SPORTS: Premier League: dal 7 al 10 aprile.. Bundesliga: dal 14 al 17 aprile.. LaLiga: dal 28 aprile al 1° maggio.. Calendario Uscite: Quando trovare i TOTS nei pacchetti. Le squadre saranno pubblicate settimanalmente, alternando i campionati maschili e femminili in una parata di stelle senza precedenti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Calendario TOTS FC 26: date delle votazioni e uscita dei team ufficiali! Tutto quello che devi sapere

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