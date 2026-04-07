Cade nella tromba delle scale e muore nessuna autopsia per il piccolo Louis

Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto nella tromba delle scale di un condominio di otto piani, dove stava giocando con gli amici sulla terrazza. La tragedia si è verificata venerdì sera in via Piave. Non è stata disposta autopsia sul corpo del ragazzo, e le cause esatte della caduta sono risultate accidentali, senza ulteriori approfondimenti medici. La scena del tragico incidente è stata sotto i riflettori delle forze dell’ordine.

Verso la chiusura le indagini conoscitive della Procura per omicidio colposo a carico di ignoti. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali È stato un tragico e fatale incidente. Si sono sciolti gli ultimi, residuali dubbi sulla morte del piccolo Louis Pisha, il 12enne che venerdì sera è morto precipitando nella tromba di un condominio di otto piani in via Piave mentre stava giocando con gli amici sulla terrazza del condominio al civico 6. La sostituto procuratore Mariangela Farneti ha dato il nulla osta per la restituzione della salma del bimbo alla famiglia, rinunciando a disporre l’autopsia sul corpo. Dopo la morte del... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Bologna, 12enne precipita nella tromba delle scale e muoreAGI - Un bambino di 12 anni è morto nel tardo pomeriggio a Bologna dopo essere precipitato nella tromba delle scale di un palazzo in via Piave.

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