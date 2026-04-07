bisio e le pagine di francesco piccolo mosaico di voci di una generazione

Un estratto di un testo di Francesco Piccolo presenta un passaggio in cui un narratore ricorda il proprio inizio estivo nel 1973, quando aveva nove anni. In questa narrazione, si evidenzia come, fino a quel momento, la propria vita e gli eventi mondiali fossero percepiti come realtà distinte, incapaci di interagire tra loro. La narrazione si inserisce in un mosaico di voci di una generazione, creando un quadro di ricordi e percezioni personali.

Sono nato in un giorno di inizio estate del 1973, a nove anni. Fino a quel momento la mia vita, e tutti i fatti che accadevano nel mondo, erano due entità separate, che non potevano incontrarsi in nessun modo. Me ne stavo nella mia casa, nel mio cortile, nella mia città; con i miei genitori, i miei fratelli, i compagni di scuola, i parenti e gli amici – e in un altro pianeta accadevano i fatti che guardavo in televisione. Ogni tanto i grandi ne parlavano (.) Ma noi tutti, in ogni caso, non c’entravamo niente. E io, ancora meno". Sono molto vere le prime pagine di “Volevo essere come tutti“ di Francesco Piccolo, Premio Strega nel 2014. Quello scoprirsi improvvisamente adulti (o quasi) dopo un incontro, un evento, un’avventura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Mugnano del Cardinale: liturgia della Passione di Cristo. Ph. Francesco Piccolo - facebook.com facebook