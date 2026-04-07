Benessere danza e relax a Montefalcione | tutte le info

Dal 3 al 5 luglio 2026, il borgo di Montefalcione ospiterà un evento dedicato al benessere, alla danza e al relax. L'iniziativa si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo diverse strutture e spazi pubblici, e offrirà attività e spettacoli aperti a tutti i partecipanti. L'evento si svolge nel periodo estivo, nel cuore della cittadina in provincia di Avellino.

Vieni a vivere un'esperienza unica di vacanza e relax nel piccolo borgo di Montefalcione (AV) dal 03 al 05 luglio 2026. Prenota il tuo posto per un evento che unisce il benessere del corpo e della mente attraverso momenti di studio, danza e relax immersi nella natura. Per maggiori informazioni e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Viaggi last minute: 5 mete in Toscana per un weekend di relax e benessereFirenze, 16 gennaio 2026 – Una selezione di luoghi che aiutano a rallentare, respirare e prendersi cura di sé.

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Allo Spazio LAB Eventi una domenica dedicata al benessere, all’arte e alla danzaLa giornata del 29 marzo sarà arricchita dalla musica dal vivo, dall’animazione, dal dj set e dalla possibilità di sperimentare alcuni laboratori artistici Oltre al benessere, sono previsti anche dive ... lavocedellisola.it

Relax e terme: il benessere che piace di più in tutte le lingue del mondoRelax, svago e benessere: queste sono i desideri di chi, dopo la vorticosa ripresa autunnale delle attività, ha bisogno di rigenerarsi e di ricaricare le pile. Un ottimo motivo quindi per decidere di ... tgcom24.mediaset.it

Arte, talento e ricerca del proprio benessere. Questa è @orasolaretv2000 di oggi #7aprile. Appuntamento alle 12.20 su #TV2000 con: Massimiliano Gallo, attore e regista @elianaliotta, giornalista x.com

Prendersi cura della propria salute non è sempre semplice, soprattutto per chi, per lavoro, svolge attività gravose che possono incidere nel tempo sul benessere fisico generale. Nella Giornata Mondiale della Salute, il Fondo ASIM ribadisce il proprio impegno - facebook.com facebook