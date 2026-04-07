Benessere danza e relax a Montefalcione | tutte le info

Da avellinotoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 al 5 luglio 2026, il borgo di Montefalcione ospiterà un evento dedicato al benessere, alla danza e al relax. L'iniziativa si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo diverse strutture e spazi pubblici, e offrirà attività e spettacoli aperti a tutti i partecipanti. L'evento si svolge nel periodo estivo, nel cuore della cittadina in provincia di Avellino.

Vieni a vivere un'esperienza unica di vacanza e relax nel piccolo borgo di Montefalcione (AV) dal 03 al 05 luglio 2026. Prenota il tuo posto per un evento che unisce il benessere del corpo e della mente attraverso momenti di studio, danza e relax immersi nella natura. Per maggiori informazioni e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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