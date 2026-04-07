Beautiful streaming replica puntata 7 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, trasmessa martedì 7 aprile 2026. La puntata si concentra sulla protagonista femminile, che ancora non sa che Tom è morto durante un concerto avvenuto la sera precedente nel locale chiamato “Il Giardino”. La scena principale vede Poppy rivivere la discussione avuta con Tom, convinta di essere il genitore di Luna.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 7 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, ancora ignara che Tom è morto la sera prima durante un concerto a “Il Giardino”, Poppy ripensa alla discussione avuta con lui, convinto di essere il vero padre di Luna. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 7 aprile 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 3 aprile 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 1° aprile 2026 | Video Mediaset Temi più discussi: Beautiful: Domenica 5 aprile Video; Beautiful: Mercoledì 1 aprile Video; Beautiful: Sabato 4 aprile Video; Beautiful: Venerdì 3 aprile Video. Beautiful streaming, replica puntata 6 aprile 2026 | Video Mediaset0Replica puntata Beautiful del 6 aprile 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Beautiful streaming, replica puntata 27 marzo 2026 | Video Mediaset0Replica puntata Beautiful del 27 marzo 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/milan-la-carica-del-popolo-rossonero-la-squadra-canta-con-loro_110687496-202602k.shtml - facebook.com facebook