Basket l’Olimpia Milano lotta per 30? ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega | play-in irraggiungibili

L’Olimpia Milano ha affrontato una partita in trasferta contro il Valencia in Eurolega, ma alla fine ha perso. La squadra milanese si trova a lottare per qualificarsi ai play-in, ma la sconfitta riduce le possibilità di accesso alla fase successiva del torneo. La partita si è conclusa con il team di Milano che non è riuscito a prevalere sul campo avversario, lasciando aperta la possibilità di future opportunità.

L’Olimpia Milano lotta per 30? ma deve cedere al Valencia in Eurolega! I meneghini provano a mettere in difficoltà la squadra spagnola ma cede nel finale nonostante un timido sussulto, con gli iberici che si aggiudicano il match per 102-96 e spegnono le speranze residue degli uomini di ‘Peppe’ Poeta di provare a centrare i play-in. Jean Montero MVP di questa sera con 25 punti, al pari di Brancou Badio che mette a referto 20 punti – 10 punti e 6 assist di Darius Thompson, con Armoni Brooks e Shavon Shields ultimi ad arrendersi tra le fila dei meneghini con 20 e 14 punti. Botta e risposta in avvio di match dall’arco (3-3), con la sfida subito in equilibrio: Zach LeDay pareggia i conti (7-7), con l’americano di passaporto italiano Darius Thompson perfetto da tre per il +3 (12-9). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano lotta per 30? ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega: play-in irraggiungibili Basket, l’Olimpia Milano lotta per 30? ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega: play-in sempre più lontaniL’Olimpia Milano lotta per 30? ma deve cedere al Valencia in Eurolega! I meneghini provano a mettere in difficoltà la squadra spagnola ma cede nel... Basket, l’Olimpia Milano lotta per 30? ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega e vede allontanarsi sempre di più i play-inL’Olimpia Milano lotta per 30? ma deve cedere al Valencia in Eurolega! I meneghini provano a mettere in difficoltà la squadra spagnola ma cede nel... Temi più discussi: Milano perde l'ultimo treno per il play-in: ko tremendo a Parigi 103-93; Udine-Olimpia Milano di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; L’Olimpia Under 17 conquista la classica di Carnevale a Piombino; Nba Europe, Oaktree e RedBird in corsa: tra Olimpia Milano e l'ipotesi Varese, tutti gli scenari per la rivoluzione del basket. Basket, l’Olimpia Milano lotta per 30? ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega: play-in sempre più lontaniL'Olimpia Milano lotta per 30' ma deve cedere al Valencia in Eurolega! I meneghini provano a mettere in difficoltà la squadra spagnola ma cede nel finale ... oasport.it Eurolega, Valencia-Olimpia Milano su Sky Sport Basket: risultato LIVELeggi su Sky Sport l'articolo Eurolega, Valencia-Olimpia Milano alle 20.30 su Sky Sport Basket: risultato LIVE ... sport.sky.it Olimpia Milano - facebook.com facebook | L’Olimpia prima domina poi si spegne, perde 102-96. Game recap tinyurl.com/mtw36skf #ForzaOlimpia x.com