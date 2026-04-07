Asti sfida i pregiudizi | nasce Inclusion for All per l’autismo

Asti è il luogo scelto dall’Associazione Missione Autismo per presentare Inclusion for All, un nuovo progetto che mira a cambiare la percezione dell’autismo all’interno della scuola e della comunità locale. L’iniziativa si propone di promuovere un’area di confronto e integrazione, coinvolgendo studenti, insegnanti e famiglie. La presentazione si svolge alla presenza di rappresentanti dell’associazione e di alcuni esperti del settore, senza ulteriori dettagli sulle modalità operative.

L’Associazione Missione Autismo lancia ad Asti il progetto Inclusion for All per trasformare la percezione della disabilità tra scuola e società. L’iniziativa, che parte ad aprile, è sostenuta dal Comune, dal CSVAA e finanziata tramite il Bando VivoMeglio 2025 della Fondazione CRT. Il programma nasce per superare le vecchie descrizioni della disabilità, puntando a rendere la diversità un elemento di valore all’interno della città e degli istituti scolastici. Il tutto si muove seguendo le linee guida stabilite dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La scelta di avviare le attività proprio ad aprile non è casuale, poiché coincide con il mese dedicato alla consapevolezza sull’autismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti sfida i pregiudizi: nasce Inclusion for All per l’autismo Auto d’epoca: Versace usa l’arte per abbattere i pregiudizi sull’autismoLa senatrice Giusy Versace ha inaugurato a Roma una mostra intitolata Arte, Passione e Inclusione, dove l’osservazione delle auto d’epoca diventa lo... Come conoscere davvero l'autismo, l'importanza di combattere etichette e pregiudizi: "Siamo diversi come tutti, non speciali"Il tema è stato affrontato nel corso di un convegno organizzato dall'aps Controvento.