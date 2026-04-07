L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico introdotta a partire dal primo gennaio 2024. È rivolta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e che soddisfano determinati requisiti. Per il mese di aprile 2026 sono state comunicate le date di pagamento, che riguardano coloro che beneficiano di questa forma di assistenza. Le date precise sono state rese note recentemente.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 aprile 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 aprile 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) aprile 2026: ecco tutte le date di pagamento

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE

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Lavoro+adi l'Assegno di Inclusione (ADI) può lavorare, sia come dipendente che come autonomo, mantenendo il beneficio purché il reddito annuo non superi i 3.000€ lordi (cumulati per il nucleo). Oltre tale soglia, il reddito concorre a ridurre il beneficio. L'av - facebook.com facebook