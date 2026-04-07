Gli astronauti della missione Artemis II hanno concluso il loro viaggio attorno alla Luna, superando il precedente record di distanza stabilito dalla missione Apollo 13. La navicella ha completato l’orbita e si sta ora dirigendo verso la Terra. La missione ha rappresentato un passaggio importante nel programma spaziale, raggiungendo una distanza mai prima raggiunta da un equipaggio umano.

Gli astronauti della missione Artemis II hanno completato il loro viaggio record intorno alla Luna superando il record di distanza dalla terra dell’ Apollo 13. Durante il sorvolo, i membri dell’equipaggio, tre americani e un canadese hanno potuto ammirare immagini mai viste prima del lato nascosto della Luna a occhio nudo, oltre a un’eclissi solare. L’equipaggio ha temporaneamente perso il contatto con il Centro di Controllo Missione mentre passava dietro la Luna senza fermarsi. Ora la missione è di ritorno verso la Terra. L’ammaraggio è previsto per venerdì. Trump all’equipaggio: “Avete fatto la storia”. “Oggi avete fatto la storia e avete reso tutta l’America davvero orgogliosa, incredibilmente orgogliosa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artemis II, completato il viaggio ‘record’ attorno alla Luna: rotta verso la Terra

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