Aprile tante novità dedicate alla salute

A aprile sono state annunciate diverse novità legate alla salute, in particolare per problemi come gambe pesanti alla fine della giornata, gonfiore alle caviglie, capillari visibili e sensazione di stanchezza agli arti inferiori che persiste anche dopo il riposo. Questi disturbi sono spesso segnalati da persone di diverse età e vengono affrontati con nuovi approcci e trattamenti. Le novità riguardano sia prodotti che strategie terapeutiche, in arrivo sul mercato.

Gambe pesanti alla fine della giornata, gonfiore alle caviglie, capillari in evidenza o un senso di stanchezza agli arti inferiori che non passa nemmeno dopo il riposo. Sono segnali che molte persone tendono ad attribuire alla stanchezza o al caldo, senza considerare che potrebbero essere la spia di qualcosa di più specifico: un problema a carico del sistema venoso. Le patologie vascolari degli arti inferiori (come vene varicose, insufficienza venosa cronica, trombosi) sono tra le condizioni più diffuse nella popolazione adulta. Secondo i dati disponibili, in Italia colpiscono circa il 30% delle donne e il 15% degli uomini, con percentuali che aumentano sensibilmente con l'avanzare dell'età. 🔗 Leggi su Romatoday.it Dieci canzoni bellissime dedicate al mese di aprileSometimes it snows in April – Prince Un gran pezzo piano voce e chitarra acustica. Tante novità in biblioteca e a ’Palazzo’EMPOLI Proseguono all’insegna delle novità le attività alla biblioteca Fucini di Empoli e a Palazzo Leggenda. Salute mentale, presentata la Fondazione Vecchioni, dedicata al figlio del cantautore Roberto Temi più discussi: Alla Rodari un pomeriggio dedicato all'arrivo della primavera con tante 'Belle storie' per i più piccoli; Per i più piccoli, aprile all'insegna dell'arte e della natura; Festa degli aquiloni domenica al ponte Tagliapietra; Vigevano, biblioteche Mastronardi e Cordone: tante conferme e novità per un anno di lettura insieme. Aprile, tante novità dedicate alla saluteGambe pesanti alla fine della giornata, gonfiore alle caviglie, capillari in evidenza o un senso di stanchezza agli arti inferiori che non passa nemmeno dopo il riposo. Sono segnali che molte persone ... romatoday.it Tante novità in biblioteca e a ’Palazzo’EMPOLI Proseguono all’insegna delle novità le attività alla biblioteca Fucini di Empoli e a Palazzo Leggenda. Dall’8 aprile cominceranno (in ... lanazione.it Scuole chiuse domani, 8 aprile, in tutta la provincia di Campobasso per l'emergenza legata alla frana di Petacciato. Il provvedimento è stato disposto in serata dalla Prefettura con apposita ordinanza, su proposta del presidente della Provincia Pino Puchetti, a - facebook.com facebook 7/4/26. PADOVA. Domenica 12 aprile si terrà il “LIONS DAY per OPSA”, un’articolata manifestazione organizzata dal Lions Club Padova Ruzzante Rubianus e Opera della Provvidenza S. Antonio, aperta a tutta la cittadinanza; sarà presentata il 9 aprile in conf x.com