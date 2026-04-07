Amministrative Noi Moderati | Con Scurria per candidature di qualità

Nelle prossime elezioni comunali, il movimento Noi Moderati ha annunciato il sostegno a Marcello Scurria come candidato sindaco di Messina. In una nota ufficiale, il gruppo ha dichiarato di voler contribuire a una campagna elettorale caratterizzata da chiarezza e responsabilità, puntando a promuovere uno stile politico basato su serietà, misura e contatto diretto con i cittadini. Nessuna altra figura è stata coinvolta in questa decisione.

Il movimento sostiene la candidatura a sindaco nel centrodestra e richiama uno stile improntato a serietà e misura nella competizione elettorale Marcello Scurria incassa il sostegno di Noi Moderati nella corsa a sindaco di Messina. In una nota, il movimento sottolinea la volontà di “impegnarsi con chiarezza e senso di responsabilità” a sostegno di Scurria, rivendicando uno stile politico improntato a “serietà, misura e lavoro tra la gente e per la gente”. Il comunicato critica l’impostazione generale della competizione elettorale in città, descritta come sempre più orientata a una “rappresentazione muscolare” fatta di provocazioni, toni accesi e soprattutto di una forte proliferazione di liste e candidati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Noi Moderati al fianco di Scurria per le elezioni amministrative: "La sua strategia è vincente" Temi più discussi: Noi Moderati al fianco di Scurria per le elezioni amministrative: La sua strategia è vincente; Apertura del punto elettorale di Noi Moderati ad Arezzo; Arezzo, aperto il punto elettorale di Noi Moderati in via Madonna del Prato; Merenda aderisce a Noi Moderati: Scelta di responsabilità per lo sviluppo della città · ilreggino.it. Apertura del punto elettorale di Noi Moderati ad ArezzoSi è aperto in questi giorni in via Madonna del Prato 66 il punto elettorale di Noi Moderati, nuovo spazio di incontro, ascolto e partecipazione messo a disposizione della cittadinanza aretina in vist ... msn.com Reggio Calabria, nuova adesione a Noi Moderati: l’annuncio dell’ex ConsigliereIl Presidente del Consiglio comunale di Calanna, Michele Marcianò, annuncia la sua adesione al partito Noi Moderati, segnando un nuovo capitolo nel proprio percorso politico e amministrativo. Marcianò ... strettoweb.com Il Presidente del Consiglio di Calanna, entra in Noi Moderati. "Mi riconosco nei valori di Maurizio Lupi e in questo progetto per il territorio" - facebook.com facebook