Al Mann la mostra Parthenope La Sirena e la città

Dal 3 aprile a 6 luglio, al Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è aperta al pubblico la mostra Parthenope. La Sirena e la città. Una straordinaria mostra che racconta il profondo e millenario legame tra la Sirena Partenope e la città di Napoli, attraversando storia, mito, archeologia e cultura contemporanea. Dal primo insediamento greco sul promontorio di Pizzofalcone fino alla street art di oggi, il percorso esplora l’evoluzione di un simbolo identitario che continua a vivere nell’immaginario collettivo. "L’esposizione - spiega Scabec in una nota - riunisce oltre 250 opere, dall’VIII secolo a.C. all’età contemporanea, grazie a prestigiosi prestiti provenienti da più di quaranta musei italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

“Parthenope. La Sirena e la città”: il mito immortale di Napoli in mostra al MANNdi Fiorella Franchini Esiste un legame viscerale che unisce Napoli alla figura della Sirena.

“Parthenope. La Sirena e la città”, 250 reperti esposti al MannTempo di lettura: 3 minutiDalle monete dell’antica Neapolis alla fontana detta ‘delle zizze’, dalla simbolica tomba a San Giovanni maggiore al Teatro...

Museo Archeologico nazionale di Napoli: spot della mostra “Parthenope. La Sirena e la città”

Temi più discussi: Al Museo archeologico nazionale di Napoli inaugurata la mostra Parthenope. La Sirena e la città; Parthenope. La Sirena e la città: al MANN una mostra imperdibile a Napoli; Parthenope. La Sirena e la città, in mostra al MANN di Napoli; Parthenope, il mito come identità viva: al MANN una mostra che racconta Napoli senza retorica.

Al Mann la mostra Parthenope. La Sirena e la cittàDal 3 aprile a 6 luglio, al Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è aperta al pubblico la mostra Parthenope. La Sirena e la città. Una straordinaria mostra che racconta il profondo e millenar ... napolitoday.it

Parthenope: la Sirena e la città in mostra al MannVenerdì 3 aprile 2026 è stata inaugurata al Mann la grande mostra Parthenope: La sirena e la città, dedicata all’antico mito partenopeo. eroicafenice.com

Nell'Atrio del #MANN, ispirati all'installazione site specific di Francisco Bosoletti, i visitatori hanno disegnato le loro Sirene! La mostra "Parthenope. La Sirena e la città" si visita al Museo sino al prossimo 6 luglio. - facebook.com facebook

L'idea innata di Dio secondo Thomas Mann: emerge in «Frammento sul religioso». Traduzione di Lucio Coco osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com