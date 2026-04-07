Addio escort il mio amore è davvero una bambola | quanto costa il mercato italiano delle donne-robot

In Italia si registra un crescente interesse per le bambole umane, tra cui le bambole reborn e le sex dolls, realizzate in silicone o vinile con dettagli realistici. Questo mercato ha visto un aumento significativo negli acquisti, che coinvolgono anche le cosiddette “donne-robot”. La tendenza si manifesta attraverso un incremento delle vendite di queste riproduzioni, che spaziano dai modelli più semplici a quelli più sofisticati, con un prezzo variabile a seconda delle caratteristiche.

Marco non riusciva a dichiararsi: "Ora vivo con il clone di una collega". Giulio, commercialista: "Ho fatto fabbricare una ragazza con le caratteristiche che desideravo". Le differenze tra Reborn, Toddler, Sex Dolls: tutte le riproduzioni rese umane dall'intelligenza artificiale e chi ci sta guadagnando in Italia Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Dalle reborn alle sex dolls: ecco quali sono le differenze di un fenomeno che è anche sinonimo di solitudine. 🔗 Leggi su Today.it

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