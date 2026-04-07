Un’immagine sta attirando l’attenzione in ambito politico: una leader del governo si trova davanti a un distributore di carburante, mentre parla delle accise e del loro impatto sui prezzi della benzina. Questa scena, diffusa tramite un video, ha suscitato diverse reazioni e torna al centro dell’attenzione dopo essere stata condivisa in passato. La scena rappresenta un momento chiave di una discussione più ampia sui costi energetici e le politiche fiscali.

di Paolo Gallo C’è un’immagine che, più di tante dichiarazioni ufficiali, rischia di diventare il simbolo di una stagione politica: Giorgia Meloni davanti a un distributore di carburante a denunciare il peso insostenibile delle accise sulla benzina. Era il tempo dell’opposizione, della promessa semplice e diretta, perfettamente comprensibile a milioni di italiani: basta tasse ingiuste, basta rincari. Oggi quella stessa immagine torna come un boomerang. Perché se c’è un terreno sul quale il rapporto tra cittadini e governo si misura in modo immediato, quasi viscerale, è proprio il prezzo dei carburanti. Non servono analisi sofisticate né mediazioni politiche: basta guardare il display mentre scorrono i litri e sale il totale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accise, perché il famoso video della premier ora torna come un boomerang

Leggi anche: Caro carburanti: cosa è successo con il taglio delle accise (e perché c'è il rischio boomerang)

Chi è Raul Dumitras e perché è famoso? L’ex fidanzato della tronista Martina De Ioannon ora al GF VipIl grande pubblico ha conosciuto Raul Dumitras nel 2024, per la partecipazione a Temptation Island insieme alla fidanzata dell’epoca Martina De...

Argomenti più discussi: Carburanti: Meloni-Giorgetti al lavoro su risorse per proroga taglio accise; Foti A giorni intervento su prolungamento taglio accise.

Diesel: ecco perché aumenta più della benzina | Domanda, accise e Medio Oriente: superati i 2 euro al litroDiesel, ecco perché aumenta più della benzina: dietro al boom del prezzo ci sono le accise, la domanda e Hormuz ... ilsussidiario.net

Caro carburanti, il taglio delle accise del governo Meloni ha finito per avvantaggiare i distributori: ecco perchéCaro-carburanti, prima del decreto i margini dei benzinai erano stabili. Dopo la misura sono cresciuti del 29%. In venti giorni. lanotiziagiornale.it

l prezzo del gasolio è schizzato verso l’alto con l’inizio della guerra in Iran, ma l’aumento era partito già nelle settimane precedenti. Da gennaio il governo Meloni ha alzato le accise sul diesel, abbassando quelle sulla benzina. In più, il gasolio è molto più ‘sen - facebook.com facebook

Con l’obiettivo di razionare i carburanti, la Ue se la prende con l’Italia che taglia le accise: «Così oltre a crisi energetiche, se ne creano anche fiscali». In pratica gli euroburocrati spingono per alzare i prezzi di gasolio e benzina in modo da disincentivare gli aut x.com