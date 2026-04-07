Il 7 aprile 2026 segna i 62 anni di Russell Crowe, attore australiano noto per il suo ruolo nel film

Firenze, 7 aprile 2026 - Auguri Russell Crowe, che oggi compie 62 anni. Nato il 7 aprile del 1964 a Wellington, Nuova Zelanda, è da sempre orgoglioso delle sue origini maori (per parte di madre), di un cocktail di razze che si sono fuse nei secoli (irlandese, tedesca, gallese, scozzese, perfino italiana), del suo essersi fatto dal nulla e di aver imparato a recitare come autodidatta per passione e determinazione. Il concerto a Siena. Il 22 luglio 2024, Russell Crowe si è esibito in Piazza del Campo a Siena con la sua band, i "The Gentlemen Barbers", in un concerto gratuito. Poi ha fatto tappa a Castiglioncello e alla Spezia. La musica è infatti la sua grande passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 7 aprile, Russell Crowe compie 62 anni. Il Gladiatore deluso dagli Azzurri

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“Un’alba buia per l’Italia, di nuovo. Com’è possibile?”: ‘il Gladiatore’ Russel Crowe deluso per la Nazionale eliminata (per la terza volta) ai MondialiUna notte che di magico non ha nulla, e un’Italia che resta sveglia, incredula, davanti all’ennesimo sogno che si sgretola.

Russell Crowe Shocked By Gladiator Fans In Rome

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“Non smettere mai di metterti in gioco, ogni ruolo è una nuova sfida. Il segreto è crederci sempre” Oggi 7 aprile Russell Crowe compie 62 anni. Dai primi passi sul grande schermo ai film che hanno segnato la storia del cinema, ha conquistato il pubblico con c - facebook.com facebook

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