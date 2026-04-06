Martedì 7 aprile torna in televisione la nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, che ospita interviste a personaggi del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti annunciati c’è Zeudi Di Palma, che sarà protagonista di un’intervista durante la trasmissione. La puntata si concentrerà anche su un gesto compiuto dalla compagna di Di Palma, Scarlett.

Martedì 7 aprile debutterà in onda sui teleschermi di Rai 2 la nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in cui intervista alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Ospite della prima puntata della nuova stagione ci sarà Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e ex protagonista del Grande fratello 2024. Un'intervista, quella della modella napoletana molto attesa da parte dei suoi fans che non vedono l'ora di scoprire cosa ha raccontato nello studio di Belve. Non è da escludere che Zeudi Di Palma parlerà della sua esperienza all'interno della casa del Grande fratello e della sua vittoria a Miss Italia. Nel frattempo, Zeudi Di Palma ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram dove ha annunciato la sua ospitata a Belve. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Zeudi Di Palma ospite di Belve: il gesto della sua compagna Scarlett

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#Belve riparte con Zeudi Di Palma, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti. Ospiti che, però, non convincono troppo il pubblico. A gran voce, e come si legge su Twitter, molti chiedono infatti ospiti come Amadeus e Amanda Lear. C’è chi nomina anche Barbara D’ facebook

Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono le ospiti della prima puntata di #Belve. Con Francesca Fagnani, da martedì 7 aprile su Rai 2. #7aprile x.com