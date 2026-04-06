Vandali al Giro delle Fiandre lungo il pavé del Kwaremont | rifiuti e bagni chimici rovesciati

Dopo la conclusione del Giro delle Fiandre, il percorso è stato danneggiato da atti vandalici. Sono stati aperti sacchi della spazzatura e i rifiuti sono stati sparsi lungo il tracciato. Inoltre, alcuni bagni chimici sono stati rovesciati e lasciati in condizioni di degrado. L’evento si è concluso con la vittoria di un ciclista, ma il percorso è stato successivamente oggetto di azioni di danneggiamento.

Dopo la conclusione del Giro delle Fiandre vinto da Pogacar proprio con una progressione decisiva sul pavé del Kwaremont, i vandali sono entrati in azione devastandone il tracciato: sacchi della spazzatura aperti, rifiuti disseminati ovunque, bagni chimici rovesciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: 140 km al traguardo, a breve il KwaremontCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15. Giro delle Fiandre 2026: il percorso ai raggi X. Tutti i muri ed i settori in pavèTutto pronto per la seconda Classica Monumento della stagione: domenica, nel giorno di Pasqua, spazio al Giro delle Fiandre, edizione numero 110 per... Argomenti più discussi: Rifiuti sparsi in giro e palazzo imbrattato, a Barletta, il nuovo gioco dei vandali; Via Dogali, raid dei vandali nella scuola intitolata a Emanuela Loi; Spaccano vetri a una trentina di auto. Baby vandali bloccati. Subito liberi; Furia dei vandali in chiesa a Valmaura: distrutta acquasantiera e candele a terra. Ma alla vigilia delle sfilate, vandali di nuovo in azione: mattone contro l’opera dei licealiNon è più un episodio isolato. È una sequenza. Nel giro di pochi giorni la città si è ritrovata a fare i conti con tre atti vandalici che hanno colpito luoghi simbolo: prima il Bastione del Nuti al ... ilrestodelcarlino.it Gita fuori porta rovinata dai vandali a centinaia di persone, l'appello delle forze dell'ordine: "Fate attenzione". Ecco qual è il tratto interessato facebook Prato Fiorito: vandali al parco dell'Acqua e del Vino ift.tt/DZ3CnsV x.com