Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, si svolge la festa di Pasquetta che si conclude in modo inaspettato. Ferri si arrabbia con Cristina e si manifesta un momento di forte tensione tra i personaggi. La puntata si concentrerà sugli eventi che seguono questa giornata, con dialoghi e reazioni che coinvolgono i protagonisti.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre La giornata di Pasquetta a Palazzo Palladini è a dir poco scoppiettante. La festa in cortile infatti, precipita con l'arrivo dei bulli e Roberto Ferri si arrabbierà tantissimo con Cristina. È quello che succederà nell' episodio di martedì 7 aprile di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti È Pasquetta, ma Damiano non riesce a godersi la festa perché non può fare a meno di pensare al fatto che Grillo gli abbia tolto l'indagine sulla banda delle villette; . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 7 aprile: la festa di Pasquetta precipita, Ferri fuori di sé con Cristina

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Sono autistico, e trovare un posto nel mondo per me è sempre stato difficile. Finché mi hanno assunto in un bar. Dietro al bancone ho imparato a fare caffè, cappuccini, drink. Ma anche ad aprirmi, a parlare con gli estranei. Ci ho messo un po’, ma ho iniziato a facebook

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