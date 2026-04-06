Nelle prime ore di Pasqua, si sono diffuse voci secondo cui l'ex presidente sarebbe stato ricoverato presso l'ospedale Walter Reed. Tuttavia, la Casa Bianca ha subito chiarito che non ci sono state necessità di ricovero e che l'ex presidente ha continuato a lavorare come di consueto. La notizia ha suscitato attenzione sui social e tra i media, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua condizione di salute.

Nuova teoria sullo stato di salute di Donald Trump. Nella giornata prima di Pasqua è nata una notizia, diventata ben presto virale, che voleva il presidente degli Stati Uniti ricoverato al Walter Reed, un ospedale situato nel Maryland. La Casa Bianca ha smentito ufficialmente e, in risposta alle voci, il portavoce Steven Cheung ha fatto sapere che non c’è un presidente che lavori di più di Donald Trump, anche “nel weekend di Pasqua è al lavoro senza pausa nello Studio Ovale”. Trump è ricoverato in ospedale: la fake news Il giorno prima della domenica di Pasqua, il podcaster Ed Krassenstein ha rilanciato una notizia su una possibile ospedalizzazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump in ospedale il giorno di Pasqua, le voci sulla crisi di salute smentite dalla Casa Bianca: "Ha lavorato"

"Trump ricoverato in ospedale". Poi la smentita della Casa Bianca: "Ha lavorato senza sosta"La Casa Bianca ha cercato di smentire le voci - circolate sui social - secondo cui il Presidente Donald Trump sarebbe stato ricoverato al Walter Reed...

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