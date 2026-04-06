Lo scorso 2 aprile, a Temecula, in California, un incidente stradale ha coinvolto Tori Spelling e sette minori, tutti trasportati in ospedale. L’incidente si è verificato in seguito a uno scontro violento tra veicoli. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sui danni riportati dai coinvolti, che al momento non sono stati resi noti. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Tori Spelling e sette minori sono stati trasportati in ospedale dopo un violento scontro stradale avvenuto a Temecula, in California, lo scorso giovedì 2 aprile. L’attrice di 52 anni guidava il veicolo coinvolto nell’impatto. L’incidente è scattato intorno alle 17:45, quando un’altra vettura, procedendo a velocità sostenuta, ha ignorato il segnale rosso di un incrocio colpendo frontalmente l’auto della protagonista di Beverly Hills 90210. I danni ai due mezzi sono risultati ingenti, rendendo necessario un intervento di soccorso immediato. Il bilancio dei feriti comprende otto persone in totale: la Spelling, quattro dei suoi figli e tre conoscenti di questi ultimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tori Spelling e 7 minori in ospedale: scontro violento in California

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