Tare | Allegri ha tante scelte stasera vogliamo vincere perché la classifica è più corta

Il direttore sportivo del Milan ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando le possibilità della squadra in vista della partita di stasera. Ha detto che l'allenatore ha molte scelte a disposizione e che l’obiettivo è vincere, considerando che la classifica è molto compatta. Tare ha anche sottolineato l’importanza di ottenere i tre punti per migliorare la posizione in campionato.

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha commentato le ultime sulla sfida di questa sera contro il Milan (che si giocherà tra meno di mezz’ora ndr) nonché le prospettive future del Napoli di Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Hojlund questa sera al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale. Tare: “Dobbiamo essere bravi, specie dopo la vittoria della Juventus”. “Stasera giocano due grandi squadre, sarà uno spettacolo. Dobbiamo essere bravi sapendo che oggi ci giochiamo tanto per la classifica, che si è accorciata anche dopo la vittoria della Juventus. La coppia d’attacco non sorprende, sono due calciatori importanti come altri che abbiamo, per cui la cosa più belle per Allegri oggi è proprio quella di avere diverse scelte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tare: “Allegri ha tante scelte, stasera vogliamo vincere perché la classifica è più corta” Leggi anche: Avellino Basket, Jurkatamm: “Classifica corta, a Torino per vincere ancora” Milan, Caliendo: “Tare credo che sia uno dei più preparati a livello europeo. Allegri ha…”Antonio Caliendo, noto agente, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di topallenatori. Si parla di: Gila – Milan, accordo vicino: ecco cosa manca. Milan, Allegri: Pranzo sempre con Tare. Parliamo di tante cose, anche di mercatoMassimiliano Allegri, tecnico del Milan, nella sua conferenza stampa di oggi, ha parlato anche del pranzo fatto con Tare nei giorni scorsi: Con Igli ci vediamo tutti i giorni, pranziamo sempre ... tuttomercatoweb.com Ha convinto subito Tare, il Milan fa bingo: è il nuovo RobbenIl Milan che verrà necessita di innesti funzionali e pronti per affrontare più competizioni. Igli Tare ha già individuato un ragazzo che fa al caso di Allegri. In un’annata calcistica che ha messo a d ... milannews24.com