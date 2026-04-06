Stellantis Heritage Hub accoglie la Collezione ASI Bertone | 66 capolavori dagli anni Sessanta ai primi Duemila

Al Stellantis Heritage Hub è possibile visitare la Collezione ASI Bertone, costituita da 66 automobili realizzate tra gli anni Sessanta e i primi Duemila. La collezione, acquisita e tutelata dall'Automotoclub Storico Italiano nel 2015, comprende veicoli di design e prototipi provenienti dal celebre marchio di carrozzeria. Questi modelli sono ora esposti al pubblico per la prima volta in questa sede.

Amici di Maria De Filippi, top e flop terza puntata del Serale. Le pagelle In mostra i prototipi più innovativi che erano destinati alla demolizione e la collezione personale di Nuccio Bertone, composta dalle auto a lui più care Allo Stellantis Heritage Hub il grande pubblico potrà ammirare anche la Collezione Bertone, acquisita e posta sotto tutela dall'ASI nel 2015. L’esposizione conta 66 esemplari realizzati tra gli anni ’60 e i primi anni 2000 e comprende iconiche auto di serie, modelli di stile, prototipi e show-car in rappresentanza di venti marchi automobilistici internazionali con i quali Bertone aveva attivato proficue collaborazioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Comunicato Stampa: LA COLLEZIONE ASI BERTONE RITORNA A TORINO, NUOVA ESPOSIZIONE ALL'HERITAGE HUBMartedì 31 marzo, presso lo Stellantis Heritage Hub di Torino, si è svolta l'inaugurazione del nuovo allestimento che accoglie la Collezione ASI... La collezione Asi Bertone torna a TorinoSessantasei delle auto più belle del design italiano sono tornate nella loro città d’origine, a pochi chilometri dalle storiche sedi della... Temi più discussi: La Collezione Asi Bertone torna a Torino, esposta all'Heritage Hub di Stellantis; Stellantis Heritage Hub accoglie la Collezione ASI Bertone: 66 capolavori dagli anni Sessanta ai primi Duemila; Heritage Hub Stellantis, quando vistarlo. 300 auto storiche e apertura quotidiana; La collezione ASI Bertone ritorna a Torino, allo Stellantis Heritage Hub. Stellantis Heritage Hub accoglie la Collezione ASI Bertone: 66 capolavori dagli anni Sessanta ai primi DuemilaIn mostra i prototipi più innovativi che erano destinati alla demolizione e la collezione personale di Nuccio Bertone, composta dalle auto a lui più care ... torinotoday.it Comunicato Stampa: LA COLLEZIONE ASI BERTONE RITORNA A TORINO, NUOVA ESPOSIZIONE ALL'HERITAGE HUBMartedì 31 marzo, presso lo Stellantis Heritage Hub di Torino, si è svolta l'inaugurazione del nuovo allestimento che accoglie la Collezione ASI ... iltempo.it La Collezione Asi Bertone torna a Torino: all'Heritage Hub Stellantis di Mirafiori facebook La Collezione Asi Bertone torna a Torino, esposta all’Heritage Hub di Stellantis x.com