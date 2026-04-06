Stasera, la navicella della missione Artemis II si avvicina all'orbita lunare, superando quella dell’Apollo 13. Gli astronauti stanno entrando nella fase finale del loro viaggio verso la Luna, con un'attrazione gravitazionale esercitata dalla superficie lunare più forte di quella terrestre. La missione rappresenta un passo importante verso il ritorno dell'uomo sulla superficie lunare dopo decenni.

Gli astronauti della missione Artemis II sono entrati nella fase finale del loro percorso verso un'orbita lunare, che ora esercita una attrazione gravitazionale sulla navicella spaziale maggiore di quella terrestre. La capsula Orion della Nasa - con a bordo gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, e Jeremy Hansen - hanno trascorso la Pasqua in preparazione del sorvolo sul lato nascosto della Luna mai compiuto prima d'ora da una missione con equipaggio. Oggi 6 aprile, entro le 20:00 ora italiana, l'equipaggio dovrebbe superare il record stabilito dalla missione Apollo 13 del 1970: nel punto di massimo avvicinamento, si troveranno a meno di 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spazio, Artemis verso l'orbita lunare. Stasera supererà l'Apollo 13

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Lancio Artemis II riuscito: l'equipaggio è in viaggio verso la Luna - Focus.itDopo oltre 50 anni, quattro astronauti sono in viaggio verso la Luna. Il lancio di Artemis II è stato un successo: ecco il piano di volo e i 6 record storici dell'equipaggio. focus.it

Il viaggio della capsula Orion prosegue nello spazio sempre con vista Terra ma puntando ormai sempre di più alla Luna Che immagini e che momento stiamo vivendo della nostra vita. Il meglio, poi, deve ancora venire. Go Artemis! facebook

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