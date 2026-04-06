Nella serata di domenica 5 aprile 2026, il palinsesto televisivo ha proposto diversi programmi sui canali nazionali, con vari titoli trasmessi durante la serata. I dati ufficiali sui risultati di ascolto saranno disponibili a partire dalle 10 di oggi, dopo che le rilevazioni sono state completate. L’attenzione si concentra sui numeri che determineranno quale programma o genere abbia ottenuto il maggior seguito durante questa sessione televisiva.

Il palinsesto televisivo della serata di domenica 5 aprile 2026 ha protagonisti titoli diversi tra i canali nazionali, con l’attesa per i dati definitivi che verranno resi pubblici a partire dalle ore 10 di oggi. La programmazione della prima serata è stata caratterizzata da una forte varietà di generi. Su Rai 1 è stata trasmessa Filumena Marturano, mentre Canale 5 ha proposto Le donne della Bibbia. Invece, su Rete 4 è andato in onda Codice d’onore e su Italia 1 il programma Anche meno. A completare il quadro dell’offerta televisiva di ieri c’è stata la proposta di Rai 3, che ha dedicato la serata a Il Borgo dei Borghi 2026. Al momento, i numeri precisi relativi allo share e ai volumi di ascolto della prima serata, del preserale e dell’access prime time risultano ancora in fase di aggiornamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra generi in TV: chi ha vinto la serata del 5 aprile?

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Ascolti tv ieri 4 aprile: chi ha vinto tra Amici e Canzonissima, i dati in aggiornamentoGli ascolti di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 contro Canzonissima condotto su Rai 1.

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