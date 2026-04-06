Dal 21 marzo al 26 aprile 2026, a Palau, l’Associazione Sarditudine organizza una mostra intitolata “Sulla Strada. Viaggio nell’intimità della Sardegna”. L’esposizione presenta 64 fotografie di Giuseppe Onida che ritraggono vari aspetti dell’isola. La mostra si svolge presso uno spazio dedicato e si inserisce nel calendario culturale locale. La rassegna si concentra sui dettagli e le scene quotidiane catturate dall’obiettivo dell’autore.

A Palau, dal 21 marzo al 26 aprile 2026, l’Associazione Sarditudine presenta la mostra Sulla Strada.Viaggio nell’intimità della Sardegna, un progetto fotografico dedicato all’opera di Giuseppe Onida. L’evento si inserisce nel quadro più ampio di SFdS – Storie Fotografiche dalla Sardegna, un’iniziativa che mira a creare una rete stabile per l’educazione visuale e la fotografia nell’isola. La rassegna espone sessantaquattro opere realizzate tra il 1991 e il 2016 utilizzando pellicole negative in bianco e nero. Il materiale esposto è una selezione accurata di un archivio immenso, composto da circa 150.000 scatti analogici accumulati in trentacinque anni di ricerca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna intima: 64 scatti di Giuseppe Onida svelano l’isola

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