Un chirurgo di rilievo internazionale, con esperienza come direttore di reparti di Otorinolaringoiatria presso un’azienda sanitaria locale e docente universitario, ha sottolineato l’importanza di un dialogo più approfondito tra medici e pazienti, soprattutto con l’introduzione delle nuove tecnologie. Durante un’intervista condotta da un giornalista, ha evidenziato come le innovazioni richiedano un approccio più diretto e coinvolgente tra i professionisti sanitari e chi si rivolge alle strutture mediche.

L'intervento dell'otorino e chirurgo a Salotto blu: "Il medico ha il dovere di spiegarsi di più e meglio, di dedicarsi al dialogo" Focus sul rapporto tra medico e paziente. Claudio Vicini, già direttore dei reparti di Otorinolaringoiatria della Ausl Romagna, chirurgo di fama internazionale, docente universitario a Lugano e impegnato in conferenze in tutto il mondo, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva Salotto blu che andrà in onda stasera sul canale 99 del digitale terrestre. Nel corso della conversazione Vicini si è particolarmente soffermato sull'evoluzione del rapporto tra medico e paziente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sanità, nuove tecnologie negli ospedali di Fano e Pesaro: ecco le novità per i pazientiFano (Pesaro e Urbino), giovedì 2 aprile 2026 – Due nuove tecnologie entrano negli ospedali della provincia, e questa volta la notizia non è tanto la...

Si parla di: Sanità, il chirurgo Vicini: Le nuove tecnologie pretendono un dialogo più intenso tra medico e paziente.

Sanità, è già domani: Robot, modelli 3D e IA. I 'superpoteri' dei chirurghiParla il prof Riccardo Schiavina, a capo dell’unità di Urologia del Sant’Orsola. Ecco le novità in campo medico: Dalla prostata alla vescica, casi in aumento. msn.com

Sanità in Calabria: curarsi senza partire è possibileParlare di sanità in Calabria significa, ancora oggi, parlare di partenze forzate. Ogni anno migliaia di persone preparano una valigia. Di certo non lo fanno per un viaggio di piacere, ma per curarsi. corrieredellacalabria.it