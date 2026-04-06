Rocco Hunt papà bis il dolce annuncio nel giorno di Pasqua

Da dilei.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di Pasqua, il cantante ha annunciato sui social di essere diventato di nuovo papà. Ha condiviso con i suoi follower la notizia dell’arrivo del suo secondo bambino, senza fornire dettagli aggiuntivi. L’annuncio ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno espresso auguri e congratulazioni sotto il post. La notizia è stata diffusa attraverso una semplice comunicazione sui canali ufficiali del cantante.

Nel giorno di Pasqua Rocco Hunt ha deciso di condividere con i suoi numerosi follower una splendida notizia: l’arrivo del suo secondo figlio. Il rapper l’ha annunciato su Instagram insieme alla moglie Ada, suo grande amore sin dall’adolescenza, e al primogenito Giovanni, che non vede già l’ora di diventare fratello maggiore. Rocco Hunt diventa papà per la seconda volta: l’annuncio su Instagram. Ha scelto il giorno di Pasqua per dare ai suoi fan la notizia più bella: Rocco Hunt diventerà di nuovo papà. Il rapper lo ha annunciato su Instagram con un dolcissimo scatto di famiglia, insieme alla moglie Ada e il primogenito Giovanni, nato nel 2017, che non a caso indossa una t-shirt con su scritto “The Big Brother”. 🔗 Leggi su Dilei.it

rocco hunt pap224 bis il dolce annuncio nel giorno di pasqua
© Dilei.it - Rocco Hunt papà bis, il dolce annuncio nel giorno di Pasqua

Rocco Hunt papà bis, l'annuncio nel giorno di Pasqua: "Il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande"Rocco Hunt ha annunciato sui social una bellissima notizia: lui e la moglie Ada diventeranno presto genitori bis.

Dolce annuncio social: Rocco Hunt diventa (di nuovo) papàIl mondo dei social si è riempito di emozione dopo il dolcissimo annuncio del rapper salernitano Rocco Hunt, che oggi ha condiviso con i fan una...

Temi più discussi: Rocco Hunt papà bis, l'annuncio nel giorno di Pasqua: Il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande; Rocco Hunt diventa papà per la seconda volta. Il tenero annuncio sui social: Ti aspettavamo così tanto; Rocco Hunt papà bis: l'annuncio su Instagram con la moglie Ada; La famiglia si allarga, Rocco Hunt presto papà bis.

rocco hunt rocco hunt papà bisRocco Hunt papà bis, l'annuncio sui social: «La famiglia si allarga!»Il rapper campano, 31 anni, ha scritto sulla sua pagina Instagram: «Ti abbiamo aspettato cosi tanto che non ci sembra vero». Hunt ha già un figlio, Giovanni, nato nel 2017 dall'amore con la moglie Ada ... vanityfair.it

rocco hunt rocco hunt papà bisRocco Hunt diventa papà bis: l’annuncio sui social con moglie Ada e il figlio GiovanniRocco Hunt annuncia sui social la seconda gravidanza della moglie Ada: nella foto di famiglia anche il primogenito Giovanni ... fanpage.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.