Rocco Hunt papà bis il dolce annuncio nel giorno di Pasqua

Nel giorno di Pasqua, il cantante ha annunciato sui social di essere diventato di nuovo papà. Ha condiviso con i suoi follower la notizia dell’arrivo del suo secondo bambino, senza fornire dettagli aggiuntivi. L’annuncio ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno espresso auguri e congratulazioni sotto il post. La notizia è stata diffusa attraverso una semplice comunicazione sui canali ufficiali del cantante.

Nel giorno di Pasqua Rocco Hunt ha deciso di condividere con i suoi numerosi follower una splendida notizia: l’arrivo del suo secondo figlio. Il rapper l’ha annunciato su Instagram insieme alla moglie Ada, suo grande amore sin dall’adolescenza, e al primogenito Giovanni, che non vede già l’ora di diventare fratello maggiore. Rocco Hunt diventa papà per la seconda volta: l’annuncio su Instagram. Ha scelto il giorno di Pasqua per dare ai suoi fan la notizia più bella: Rocco Hunt diventerà di nuovo papà. Il rapper lo ha annunciato su Instagram con un dolcissimo scatto di famiglia, insieme alla moglie Ada e il primogenito Giovanni, nato nel 2017, che non a caso indossa una t-shirt con su scritto “The Big Brother”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rocco Hunt papà bis, il dolce annuncio nel giorno di Pasqua Rocco Hunt papà bis, l'annuncio nel giorno di Pasqua: "Il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande"Rocco Hunt ha annunciato sui social una bellissima notizia: lui e la moglie Ada diventeranno presto genitori bis. Dolce annuncio social: Rocco Hunt diventa (di nuovo) papàIl mondo dei social si è riempito di emozione dopo il dolcissimo annuncio del rapper salernitano Rocco Hunt, che oggi ha condiviso con i fan una... Temi più discussi: Rocco Hunt papà bis, l'annuncio nel giorno di Pasqua: Il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande; Rocco Hunt diventa papà per la seconda volta. Il tenero annuncio sui social: Ti aspettavamo così tanto; Rocco Hunt papà bis: l'annuncio su Instagram con la moglie Ada; La famiglia si allarga, Rocco Hunt presto papà bis. Rocco Hunt papà bis, l'annuncio sui social: «La famiglia si allarga!»Il rapper campano, 31 anni, ha scritto sulla sua pagina Instagram: «Ti abbiamo aspettato cosi tanto che non ci sembra vero». Hunt ha già un figlio, Giovanni, nato nel 2017 dall'amore con la moglie Ada ... vanityfair.it Rocco Hunt diventa papà bis: l’annuncio sui social con moglie Ada e il figlio GiovanniRocco Hunt annuncia sui social la seconda gravidanza della moglie Ada: nella foto di famiglia anche il primogenito Giovanni ... fanpage.it Una Pasqua speciale per Rocco Hunt Diventerà papà bis! Una gioia immensa https://fanpa.ge/7jK7V facebook ll rapper Rocco Hunt e la moglie Ada hanno annunciato sui social di essere in attesa del loro secondo figlio. «Non resistiamo più, dobbiamo dirvelo: la famiglia si allarga», scrivono, raccontando l’emozione di mamma e papà e il desiderio del primogenito x.com