Nella giornata di oggi, si sono disputate diverse partite della Serie A 202526. La Juventus ha ottenuto una vittoria, mentre il Napoli ha battuto il Milan. La partita tra Como e un avversario si è conclusa con un pareggio. Gli aggiornamenti sui risultati delle varie gare sono disponibili in tempo reale.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vince la Juve, il Napoli batte il Milan, pari Como

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Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3. Ora Juve-Genoa, stasera Napoli-Milan. VIDEOSi chiude oggi la 31esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Alle 15 scendono in campo Lecce e Atalanta, mentre alle 18 giocano Juventus e Genoa Prosegue oggi la 31esima giornata del campiona ... tg24.sky.it

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