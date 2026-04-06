Nella giornata di oggi si sono disputate alcune delle partite più attese della Serie A 202526. L’Atalanta ha conquistato una vittoria in trasferta contro il Lecce, avvicinandosi alla zona europea, mentre la Juventus ha battuto il Genoa in casa. Gli incontri hanno visto diversi momenti salienti, con squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a arrivare dai match in corso.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Atalanta vince a Lecce e intravede l’Europa, la Juve batte il Genoa

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Risultati Serie A, classifica | 1-1 in Lazio-Parma! Diretta gol live score 31^ giornata (oggi 4 aprile 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score sabato 4 aprile 2026 delle partite per la 31^ giornata di campionato che si giocano oggi. ilsussidiario.net

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