Ricerche anche oggi del 53enne pugliese scomparso Vigili del fuoco | fra Molise Puglia e Abruzzo oltre 2200 interventi dal 31 marzo Faeto | lavori per la strada dopo la frana Le conseguenze del maltempo | oggi nelle tre regioni più di 500 pompieri e 180 automezzi Anche un intervento per atterraggio di emergenza aereo verso la Basilicata

Le ricerche del 53enne pugliese scomparso sono proseguite anche oggi, con oltre 2200 interventi dei vigili del fuoco nelle regioni di Puglia, Molise e Abruzzo dal 31 marzo. Nella zona di Faeto sono stati effettuati lavori sulla strada a seguito di una frana, mentre le operazioni di soccorso hanno coinvolto più di 500 pompieri e 180 mezzi tra le tre regioni. Un aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza in Basilicata, e nei pressi del ponte SS16 a Montenero di Bisaccia sono continuate le ricerche dell’uomo disperso.

Tweet dei vigili del fuoco: Crollo ponte SS16 Montenero di Bisaccia: proseguono le ricerche dell’uomo disperso. Oggi vigili del fuoco in azione con sommozzatori, squadre ordinarie, fluviali, droni e mezzi movimento terra che perlustrano sponde e fondali del Trigno (ore 15,30). —– Maltempo Centro Sud Italia: 2.245 operazioni di soccorso dal 31 marzo. Oggi, tra Abruzzo, Molise e Puglia, in azione 541 vigili del fuoco, con 180 automezzi. —– Tweet del ministero della Difesa: Una Task Force dell’ Esercito, in concorso con i vigili del fuoco, è intervenuta in provincia di Foggia per ripristinare la viabilità sulla strada provinciale 125, rimuovendo i detriti presenti sulla carreggiata a seguito delle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ricerche anche oggi del 53enne pugliese scomparso. Vigili del fuoco: fra Molise, Puglia e Abruzzo oltre 2200 interventi dal 31 marzo. Faeto: lavori per la strada dopo la frana Le conseguenze del maltempo: oggi nelle tre regioni più di 500 pompieri e 180 automezzi. Anche un intervento per atterraggio di emergenza, aereo verso la Basilicata Leggi anche: Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per possibili esondazioni, codice giallo per tarantino e zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteo: in arancione Abruzzo e MoliseAlcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Temi più discussi: Video: Ponte crollato sul Trigno, proseguono le ricerche del disperso; Il maltempo sferza il Centro-Sud: un'auto coinvolta nel crollo del ponte sul Trigno, ricerche in corso; Maltempo, trovata targa auto dell'uomo disperso in crollo ponte Trigno; Riprese lungo il Vigenzone le ricerche dell'anziano scomparso. Donna scomparsa a Poggibonsi: ricerche dei vigili del fuoco con elicottero Drago e unità cinofileSono ore d'ansia per la famiglia di Maria Luisa Ruzza. La donna di 68 anni è dispersa da oggi, 5 aprile 2026, a Poggibonsi, in località Pian di Campi. L'allarme è stato dato dal marito. Sul posto i vi ... firenzepost.it Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di BisceglieRicerche anche da stamani nel fiume Tragno e nelle zone circostanti. Domenico Racanati, 53 anni, pescatore di Bisceglie, è disperso da giovedì mattina quando, attraversando in automobile il ponte sull ... noinotizie.it Sono attivi anche due Canadair per l’incendio scoppiato ieri sera al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, tra Pracchia e Biagioni. I mezzi fanno rifornimento all’invaso regionale del Bilancino. Sul posto decine di squadre di volontari, operatori e Vigili de facebook Stamattina i Vigili del Fuoco di Campobasso con una squadra del distaccamento di Termoli, hanno messo in sicurezza una persona bloccata con la propria autovettura in un sottopasso pieno d'acqua nel territorio di Montefalcone nel Sannio #IoSeguoTgr @Tg x.com