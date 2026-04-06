Ricerche anche oggi del 53enne pugliese scomparso Vigili del fuoco | fra Molise Puglia e Abruzzo oltre 2200 interventi dal 31 marzo Faeto | lavori per la strada dopo la frana Le conseguenze del maltempo | oggi nelle tre regioni più di 500 pompieri e 180 automezzi Anche un intervento per atterraggio di emergenza aereo verso la Basilicata

Da noinotizie.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ricerche del 53enne pugliese scomparso sono proseguite anche oggi, con oltre 2200 interventi dei vigili del fuoco nelle regioni di Puglia, Molise e Abruzzo dal 31 marzo. Nella zona di Faeto sono stati effettuati lavori sulla strada a seguito di una frana, mentre le operazioni di soccorso hanno coinvolto più di 500 pompieri e 180 mezzi tra le tre regioni. Un aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza in Basilicata, e nei pressi del ponte SS16 a Montenero di Bisaccia sono continuate le ricerche dell’uomo disperso.

Tweet dei vigili del fuoco: Crollo ponte SS16 Montenero di Bisaccia: proseguono le ricerche dell’uomo disperso. Oggi vigili del fuoco in azione con sommozzatori, squadre ordinarie, fluviali, droni e mezzi movimento terra che perlustrano sponde e fondali del Trigno (ore 15,30). —– Maltempo Centro Sud Italia: 2.245 operazioni di soccorso dal 31 marzo. Oggi, tra Abruzzo, Molise e Puglia, in azione 541 vigili del fuoco, con 180 automezzi. —– Tweet del ministero della Difesa: Una Task Force dell’ Esercito, in concorso con i vigili del fuoco, è intervenuta in provincia di Foggia per ripristinare la viabilità sulla strada provinciale 125, rimuovendo i detriti presenti sulla carreggiata a seguito delle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Ricerche anche oggi del 53enne pugliese scomparso. Vigili del fuoco: fra Molise, Puglia e Abruzzo oltre 2200 interventi dal 31 marzo. Faeto: lavori per la strada dopo la frana Le conseguenze del maltempo: oggi nelle tre regioni più di 500 pompieri e 180 automezzi. Anche un intervento per atterraggio di emergenza, aereo verso la Basilicata

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Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per possibili esondazioni, codice giallo per tarantino e zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteo: in arancione Abruzzo e MoliseAlcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

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