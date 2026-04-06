Ragazzino di 11 anni perde il controllo degli sci e cade in pista | è grave

Domenica 5 aprile a Madonna di Campiglio si è verificato un incidente che ha coinvolto un ragazzino di 11 anni durante una giornata di sport sulla neve. Mentre scendeva sulla pista, l’11enne ha perso il controllo degli sci ed è caduto, riportando ferite considerate gravi. La dinamica dell’incidente è stata confermata dalle autorità presenti sul luogo. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nel sinistro.

L’incidente è avvenuto domenica 5 aprile a Madonna di Campiglio. Sul posto i soccorsi e l’elicottero d’emergenza Sono stati momenti di paura quelli di domenica 5 aprile a Madonna di Campiglio per un ragazzino di 11 anni che, perdendo il controllo degli sci, è rimasto vittima di un grave incidente in pista. Ancora non si conoscono i dettagli delle dinamiche dei fatti. Certo è che la chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata nel primo pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e l’elicottero di Trentino Emergenza. Il personale sanitario si è preso cura del giovane paziente sul posto per poi elitrasportarlo in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Brutta caduta sulla pista da sci: grave un ragazzinoQuella che poteva essere una piacevole giornata sulle nevi e sugli sci, considerando pure le vacanze pasquali di questi giorni, si è rivelata invece... Lethal Comet: The Secret Mission to Save Earth’s Magnetic Field Temi più discussi: Servizi estivi 0-11 anni; Madonna di Campiglio, grave caduta sulle piste: ferito un ragazzino di 11 anni trasportato in elicottero al Santa Chiara; Ragazzino di 11 anni perde il controllo degli sci e cade in pista: è grave; Rapina alle poste di Vigliano Biellese, fermato minore di 13 anni. Adesca una ragazzina di 11 anni sui social fingendosi un 17enne. Operaio arrestato a VicenzaAveva adescato una minorenne di 11 anni via social, fingendosi un ragazzo 17enne di Milano. In realtà, dietro quel profilo c’era un 36enne di Vicenza, finito in manette per adescamento. La Polizia di ... blitzquotidiano.it Rimini, adesca ragazzina di 11 anni: arresti domiciliari per un 36enne.RIMINI. Un uomo di 36 anni residente nella provincia di Vicenza è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato indagato per i reati di ... corriereromagna.it Il ragazzino avrebbe accumulato materiali sostanze chimiche pericolose per “compiere atti di violenza con finalità di terrorismo” - facebook.com facebook Un #ragazzino di 12 anni è morto, a #Bologna, dopo essere precipitato nella tromba delle scale dall'ottavo piano di un palazzo. Secondo la ricostruzione stava giocando con gli amici quando ha attraversato un #lucernario che ha ceduto sotto il suo peso. x.com