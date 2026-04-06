Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Oggi il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore viene aggiornato regolarmente e rappresenta il punto di partenza per le tariffe applicate ai consumatori. Il PUN viene calcolato quotidianamente e riflette le dinamiche di domanda e offerta sul mercato energetico nazionale.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata sulla Borsa Elettrica Italiana e costituisce la base per la formazione dei prezzi nel mercato libero. Al 6 Aprile 2026, il PUN giornaliero si attesta a 0,1088 €kWh (pari a 108,85 €MWh). Nell’ultimo mese, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, con valori che hanno oscillato tra 0,1013 €kWh ( 5 Aprile 2026 ) e picchi superiori a 0,16 €kWh nella seconda metà di marzo. Data PUN (€kWh) 5 Aprile 2026 0,1013 6 Aprile 2026 0,1088 31 Marzo 2026 0,1560 1 Aprile 2026 0,1600 Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN rimane il riferimento principale per la componente energia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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