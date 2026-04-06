Il prezzo del gas all’ingrosso al PSV oggi, 6 aprile 2026, si attesta a circa 0,457 euro per metro cubo standard (Smc), equivalenti a 48,6 euro per megawattora (MWh). Questo valore riflette le condizioni attuali del mercato del gas e rappresenta una delle fasce di prezzo più seguite dagli operatori del settore. I dati aggiornati sono fondamentali per comprendere le dinamiche di mercato e le eventuali variazioni di prezzo nelle prossime settimane.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 06 Aprile 2026, è pari a circa 0,457 euroSmc (corrispondente a 48,6 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. Analizzando l’andamento recente del PSV, si osserva una marcata tendenza al ribasso nelle ultime settimane. Dopo aver toccato un picco di 62,96 euroMWh (circa 0,592 euroSmc) il 20 Marzo 2026, il prezzo ha progressivamente perso terreno, scendendo sotto la soglia dei 50 euroMWh negli ultimi giorni. La discesa è stata particolarmente evidente nell’ultima settimana, con una riduzione di quasi il 16% rispetto ai valori di inizio mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Lunedì 30 marzo 2026; PSV gas oggi 5 aprile 2026: andamento e previsioni; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, venerdì 3 aprile; PUN Selectra luce e PSV gas 30 marzo: il prezzo della luce sale di molto.

Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrossoQuanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del PSV oggi, 05 Aprile 2026, è pari a 0,459 €/Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo la quotazione ... quifinanza.it

ARERA, a marzo per utenti vulnerabili gas +19,2%(Teleborsa) - Dopo il calo registrato a febbraio, il mese di marzo 2026, a causa del conflitto in Medioriente, ha visto le quotazioni all’ingrosso in deciso aumento rispetto a quelle registrate nel me ... finanza.repubblica.it

Con il protrarsi del blocco dello Stretto di Hormuz, era questione di giorni. Il prezzo del gasolio ha superato il massimo storico in tre territori italiani:... facebook

Certo che non li ha spenti, anche perché il grosso del nucleare mica va sul mercato spot. Però alle 12 di oggi importava a prezzo negativo dalla Germania, cioè si faceva pagare per ridurre l’output nucleare. Mentre al tramonto è tornata ad esportare. Dati elect x.com