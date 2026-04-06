Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026

Il 7 aprile 2026 ad Avellino si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno e sole intenso, senza precipitazioni previste. Le temperature massime e minime si manterranno nella norma stagionale, offrendo condizioni ideali per le attività all’aperto. Le condizioni meteorologiche stabili dureranno per tutto il giorno, senza variazioni significative nel corso delle ore.

Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 20°C, mentre la minima sarà di 8°C.Lo zero termico si attesterà a 3149 metri.I venti soffieranno deboli al mattino da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Previsioni meteo per Avellino – 2 aprile 2026Ad Avellino il 2 aprile 2026 i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge per l’intero arco della giornata.

Previsioni meteo per Avellino – 3 aprile 2026Ad Avellino il 3 aprile 2026 i cieli saranno molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge.

Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 4 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 5 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 31 marzo; Previsioni meteo per Avellino – 2 aprile 2026.

Palermo-Avellino, meteo favorevole al Barbera. Le previsioniMeteo ideale per Palermo-Avellino: cielo sereno, temperature miti e vento debole per la sfida del Barbera valida per la Serie B. ilovepalermocalcio.com

Meteo Campania: coperto a Napoli e Caserta, pioggia debole a Salerno e Avellino, vento intenso BeneventoLa giornata in Campania del 28/03/2026 si presenta complessivamente grigia ma mite per il periodo: le temperature massime oscillano tra circa 10 e 15 gradi, con punte più alte sulle pianure costiere e ... cronachedellacampania.it

Sole e caldo anche a Pasquetta: le previsioni meteo di lunedì 6 aprile -> https://tinyurl.com/4h8rjwp8 facebook

Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: nuvoloso con temporanea e locale attenuazione più probabile sul settore occidentale. Deboli precipitazioni sul crinale centro-orientale, a carattere nevoso sopra i 700-1000 m max 12/14°C Maggiori info x.com