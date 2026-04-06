Pogacar carica sulla propria bici Ferrand Prevot e la porta sul podio del Giro delle Fiandre

Dopo aver vinto il Giro delle Fiandre, il ciclista ha preso la bicicletta e ha appoggiato sulla canna la ciclista francese, che si stava dirigendo a piedi verso il podio per ricevere il secondo posto nella gara femminile. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento divertente e inaspettato durante la cerimonia di premiazione.

Fuoriprogramma divertente dopo la vittoria al Giro delle Fiandre, quando Pogacar ha caricato sulla canna della propria bicicletta la francese Pauline Ferrand-Prevot che si stava dirigendo a piedi verso il podio per celebrare il suo secondo posto nella corsa femminile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Pogacar, che fai? Dà un passaggio in bici alla ciclista Ferrand-PrévotDopo la premiazione del Giro delle Fiandre, Tadej Pogacar (vincitore della gara maschile) ha dato un piccolo passaggio a Pauline Ferrand-Prévot... Pogacar vince il Giro delle Fiandre, Van der Poel ed Evenepoel sul podioLo sloveno si aggiudica la seconda Monumento della stagione dopo la Milano-Sanremo ROMA - Tadej Pogacar vince anche il Giro delle Fiandre 2026. Ferrand-Prévot risponde alle critiche sul peso: 'So che non è salutare, solo per il Tour'La vittoria di Pauline Ferrand-Prévot al Tour de France femminile ha creato grande entusiasmo in Francia, ma anche critiche e interrogativi in tutto il mondo del ciclismo. La campionessa transalpina, ... it.blastingnews.com BEKING, ci saranno anche Pogacar e Pauline Ferrand PrevotIl 23 novembre, Port Hercule ospiterà nuovamente il criterium BEKING, giunto alla sua quinta edizione. Campioni e campionesse internazionali, tra cui il due volte iridato Tadej Pogacar e la regina del ... gazzetta.it