Pasquetta a Milano | come si muovono i mezzi Atm Orari e modifiche per il 6 e 7 aprile

A Milano, durante il giorno di Pasquetta, i mezzi Atm adottano un piano di servizio diverso rispetto ai giorni feriali. Per il 6 e il 7 aprile, sono previste alcune modifiche agli orari e alle corse, che tengono conto delle esigenze di mobilità durante la festività e del rientro successivo. Le variazioni coinvolgono principalmente le linee principali e alcuni percorsi periferici, con l’obiettivo di garantire un servizio più adeguato alle peculiarità del giorno di festa.

Guida al trasporto pubblico per il Lunedì dell'Angelo e il rientro: metro e bus cambiano frequenza, chiusi alcuni Atm Point. Tutti i dettagli Prendere i mezzi Atm a Pasquetta a Milano? Come di consueto, il piano dei trasporti cittadini subisce alcune variazioni per adattarsi ai flussi del giorno di festa e del successivo rientro in città. Per chi ha in programma una gita fuori porta o un pomeriggio nei parchi milanesi, è bene consultare le tabelle orarie per non restare a piedi. Per evitare attese in banchina, Atm suggerisce di monitorare l'app ufficialeo il profilo Twitter della società per aggiornamenti in tempo reale su eventuali guasti o rallentamenti improvvisi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Buon lunedì di Pasquetta Torino! Foto di Valerio Minato facebook

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