Pasqua di soccorsi per i vigili del fuoco | interventi da Cannero a Cicogna

Durante la giornata di Pasqua, il Comando provinciale dei vigili del fuoco del Vco ha effettuato numerosi interventi in diverse località, tra cui Cannero e Cicogna. Le operazioni sono state coordinate per rispondere a diverse emergenze che si sono verificati nel territorio, coinvolgendo più squadre e mezzi di soccorso. La giornata ha visto un'intensa attività di soccorso su tutto il territorio provinciale.

Un giorno di Pasqua di intenso lavoro per il Comando provinciale dei vigili del fuoco del Vco, impegnato in una serie di interventi coordinati su tutto il territorio. Grazie al potenziamento del servizio garantito dal presidio rurale di Cannobio, le squadre hanno potuto far fronte a diverse emergenze legate a escursionisti in difficoltà. In collaborazione con i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco hanno raggiunto un escursionista rimasto bloccato a causa di un infortunio alla caviglia che gli impediva di proseguire autonomamente. Dopo le prime cure sul posto, il malcapitato è stato trasportato in barella fino all'abitato di Oggiogno, dove è stato affidato al personale sanitario. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Maltempo in Romagna, in conclusione i soccorsi: centinaia di interventi dei Vigili del FuocoSono in conclusione le operazioni di soccorso legate all'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale nei giorni scorsi. Temi più discussi: Bibione, apertura del punto di Primo Soccorso per i giorni di Pasqua; Pasqua di soccorsi per i vigili del fuoco: interventi da Cannero a Cicogna; Pasqua di morte in mare: oltre 70 dispersi nell'ennesimo naufragio al largo della Libia; Malori dopo i pranzi di Pasqua: una decina di trevigiani portati al Ca' Foncello. Pasqua di soccorsi per i vigili del fuoco: interventi da Cannero a CicognaUn giorno di Pasqua di intenso lavoro per il Comando provinciale dei vigili del fuoco del Vco, impegnato in una serie di interventi coordinati su tutto il territorio. Grazie al potenziamento del ... novaratoday.it Pasqua di interventi per i vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola: soccorsi in montagnaGli interventi hanno coperto diverse tipologie di emergenze, confermando l’impegno dei vigili del fuoco anche nei giorni festivi (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Weekend di #Pasqua funestato da molti incidenti stradali mortali. Il più giovane aveva solo 8 anni morto mentre era in sella sulla moto con il papà - facebook.com facebook A tutti voi rivolgo l’augurio di una Pasqua di pace e serenità, nel segno di una tradizione che richiama ai valori della vicinanza, della riconciliazione e della comunità. Un pensiero speciale è rivolto a chi soffre, con l’auspicio che non manchino conforto, speranz x.com