Nell’incontro di Serie A disputato all’Allianz Stadium, la Juventus ha battuto il Genoa per 2-0. Durante la partita, McKennie si è distinto per la sua presenza costante in campo, mentre David ha colpito un palo senza riuscire a segnare. Sono stati assegnati voti ai giocatori e sono stati indicati i migliori e i peggiori protagonisti del match. La sfida si è svolta nell’ambito della 31ª giornata del campionato italiano.

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 31° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Spalletti portano a casa i tre punti grazie ai gol dell’americano e di Bremer Pagelle, Top e Flop di Juve-Genoa. Juve-Genoa, Bremer in gol (Ansa) – Calciomercato.it JUVENTUS TOP: McKennie 7,5 – Dopo un paio di prestazioni da comune mortale, torna protagonista macinando chilometri e cambiando 3-4 ruoli nell’arco della partita. Conduce e finalizza l’azione del bis bianconero, trova il tempo anche per divorarsi la doppietta personale. Peccato per il giallo che gli farà saltare la trasferta con l’Atalanta. Onnipresente. FLOP: David 5,5 – Cerca di legare il gioco e liberare spazio per l’arrembante McKennie, però anche stavolta non sfrutta a dovere la chance da titolare dopo il rilancio di Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Juventus-Genoa 2-0: McKennie onnipresente, David fermo al palo

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Benfica 2-0: McKennie insostituibile, Pavlidis fantozzianoVoti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valido per la prima fase di Champions League.

PAGELLE e TABELLINO Parma-Juventus 1-4: McKennie e Bremer show! Cambiaso, ma che combini?Voti, top e flop del match del ‘Tardini’, valido per la 23° giornata del campionato di Serie A.

Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord 2-0, pagelle e tabellino: goal e assist di Tonali, Kean la chiude, Politano ispirato, Dimarco e Locatelli vivi, Retegui delude; Pisa-Torino 0-1, pagelle e tabellino: Che Adams entra e segna, assist di Pedersen, Tramoni spreca; Udinese vs Lazio: Risultato in Diretta Streaming Serie A 2024-2025; Sassuolo-Cagliari 2-1, pagelle e tabellino: Pinamonti si accende, Berardi e Laurienté non incidono, Esposito non basta, Obert spreca.

Juventus-Genoa: pagelle, tabellino e le parole di SpallettiLa Juventus affronta una partita difficile sul proprio campo contro il Genoa, nel pieno della lotta salvezza. Ecco le pagelle di Juventus-Genoa, il tabellino della partita e le parole di Spalletti nel ... zipnews.it

Juventus-Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus-Genoa del 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

FT | Juventus 2-0 Genoa facebook

Penalty for #Genoa ! #JuveGenoa #SerieA #JuventusGenoa #SerieAEnilive #Calcio x.com