Un uomo di 48 anni residente nel quartiere Pianura è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito la ex moglie. L’aggressione si è verificata in strada, dove il 48enne ha colpito la donna al volto con una cassa bluetooth. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. L’uomo è stato fermato e portato in caserma, in seguito all’intervento delle forze dell’ordine.

Ancora violenza domestica sullo sfondo della tossicodipendenza. Un uomo di 48 anni, residente nel quartiere Pianura, è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito brutalmente l’ex moglie, colpendola al volto con una cassa bluetooth. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando la donna stava uscendo di casa in auto. L’uomo l’ha raggiunta e, avvicinandosi al finestrino, le ha chiesto vestiti con la scusa di dover andare a lavorare. Una richiesta che, secondo quanto ricostruito, si inserisce in una lunga serie di pretese legate alla sua dipendenza da droga: nel tempo avrebbe già sottratto denaro, gioielli e altri oggetti di valore pur di procurarsi nuove dosi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, picchia l’ex moglie con una cassa bluetooth: arrestato 48enne

Picchia brutalmente l'ex moglie con una cassa bluetooth perché non gli dà i soldi: arrestatoUn 48enne di Pianura ha aggredito l’ex moglie sotto casa, colpendola al volto con una cassa bluetooth dopo l’ennesima richiesta di denaro e oggetti...

Spacca la faccia all’ex moglie con una cassa bluetooth, arrestatoTempo di lettura: < 1 minutoAll’ennesima richiesta dell’ex marito tossicodipendente ha risposto di no e lui ha reagito con violenza spaccandole la...

Temi più discussi: Picchia il figlio, scarica un estintore in casa e minaccia l'ex: La uccido; Napoli-Picchia la ex-moglie brutalmente per procurarsi i soldi della droga; Picchia l'ex moglie per il no ai soldi per la droga: arrestato; Pianura, picchia al volto la ex moglie: aveva rifiutato di dargli soldi per acquistare droga.

Picchia l'ex moglie, 48enne arrestato dai carabinieri a PianuraL'uomo, tossicodipendente, aveva avvicinato l'auto della donna all'uscita da casa. Poi le percosse con una cassa bluetooth ... rainews.it

Picchia brutalmente l'ex moglie con una cassa bluetooth perché non gli dà i soldi: arrestatoUn 48enne di Pianura ha aggredito l’ex moglie sotto casa, colpendola al volto con una cassa bluetooth dopo l’ennesima richiesta di denaro e oggetti da rivendere per acquistare droga. L’uomo, secondo ... napolitoday.it