Dopo la partita tra Napoli e Milan, conclusa con una vittoria per 1-0, l’allenatore del Napoli ha parlato ai giornalisti durante la conferenza stampa. La discussione si è concentrata sull’esito della partita e sui dettagli delle strategie adottate durante il match. L’allenatore ha risposto alle domande dei presenti, offrendo spunti sulle prestazioni della squadra e sui momenti chiave della gara.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande della stampa nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan Ni Napoli 14032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Lecce foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Antonio Conte L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande della stampa nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli. A Dazn: "Non siamo contenti, lui sa che ci saranno conseguenze. Ora lui non c'è, parlarne non ha senso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Milan 1-0, a breve Conte in conferenza

Leggi anche: Napoli-Parma 0-0, a breve Conte in conferenza

Verona-Napoli 1-2, a breve Conte in conferenzaNapoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Allianz Stadium in Turin...

NAPOLI-MILAN 2-0: CONTE ELIMINA ALLEGRI

Temi più discussi: Napoli-Milan, ultima chance scudetto: 5mila tifosi rossoneri invadono Milanello; Napoli-Milan, chi è l'anti-Inter?; Napoli-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, Napoli-Milan: pronostici, migliori quote e scommesse.

Napoli-Milan 1-0, Politano porta in vantaggio gli azzurri al settantanovesimo (LIVE)Il Napoli di Conte affronta il Milan al Maradona per chiudere la trentunesima giornata. Conte si affida ai fab-four a centrocampo ... ilnapolista.it

LIVE Napoli-Milan 1-0 Serie A 2025/2026: Gimenez sfiora la traversaSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Serie A, zona scudetto dopo Napoli-Milan 1-0. Inter a +7 sul Napoli e +9 sul Milan. facebook

LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com