Nella notte, all’interno della casa del Grande Fratello, un concorrente ha descritto un episodio in cui le lenzuola si muovevano violentemente, volando a circa due metri di distanza. La stessa persona ha affermato di essere Monica Bellucci, commentando l’accaduto con tono enfatico. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle reazioni degli altri partecipanti.

“Se voi avete dormito, io sono Monica Bellucci. Le lenzuola si muovevano in modo assurdo, le coperte volavano a due metri! “. Non ha usato troppi giri di parole Francesca Manzini per smascherare quella che, a tutti gli effetti, si preannuncia come la prima vera notte di passione dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Protagonisti dell’acceso incontro sotto le coperte sono stati Renato Biancardi e Lucia Ilardo. I due non si sono ancora definiti ufficialmente una coppia, ma le dinamiche notturne raccontate dai compagni di stanza lasciano pochissimo spazio ai dubbi, scatenando persino l’ironia di Raimondo Todaro, che ha rincarato la dose parlando di “movimenti sussultori” avvertiti nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Movimenti sussultori, le lenzuola volavano a due metri. Se voi avete dormito, io sono Monica Bellucci”: cosa è successo nella notte al Grande Fratello

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Chi ha dato la performance più memorabile come Maria Maddalena, Monica Bellucci in "La passione di Cristo" o Rooney Mara in "Maria Maddalena" Condividi i tuoi pensieri! #Scontro facebook