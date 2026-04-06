Montemurlo rinnova via Parugiano | 300mila euro per l’asfalto nuovo

Il Comune di Montemurlo ha annunciato che domani, martedì 7 aprile, inizieranno i lavori di rifacimento completo della strada via Parugiano di Sotto. L’intervento prevede un investimento di circa 300mila euro destinati alla sostituzione dell’asfalto. La ripavimentazione comporterà la rimozione del manto attuale e la posa di una nuova superficie asfaltica lungo l’intera via. I lavori sono programmati per durare alcune settimane.

Il Comune di Montemurlo avvia domani, martedì 7 aprile, il rinnovo integrale della pavimentazione di via Parugiano di Sotto. L’intervento, che coinvolge l’asse viario principale tra le zone industriali di Bagnolo e Santorezzo, prevede un investimento municipale di circa 300 mila euro. L’operazione si concentra su un segmento stradale di 600 metri, delimitato dalle rotatorie di via Boito e via dell’Industria. Il piano di lavoro, che proseguirà per gradi, non si concluderà oltre il 18 aprile, puntando a risolvere le criticità di un’arteria attraversata quotidianamente da migliaia di veicoli leggeri e mezzi pesanti. Oltre al rifacimento del manto stradale, l’amministrazione comunale ha previsto la scarificazione del vecchio asfalto e l’aggiornamento delle aree di sosta laterali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemurlo rinnova via Parugiano: 300mila euro per l’asfalto nuovo Via Parugiano: 300mila euro per 600 metri di asfaltoPartirà martedì 7 aprile la riqualificazione completa di via Parugiano di Sotto, arteria vitale per il distretto industriale di Santorezzo e Bagnolo... Leggi anche: Via Parugiano, restyling d’asfalto. Messa in sicurezza da 300mila euro