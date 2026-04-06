Il meteo a Roma alle 19:15 del 6 aprile 2026 indica le condizioni atmosferiche della giornata. La previsione riguarda anche le regioni del Nord, dove si prevede una giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Le temperature e i dettagli specifici non sono ancora disponibili, ma il quadro generale suggerisce condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. La giornata si presenta quindi con condizioni meteo favorevoli, sia nella capitale che nel nord del paese.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti bassi attesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi e basse sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 06-04-2026 ore 19:15

Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo...

Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...

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Previsioni Meteo Roma e Regione Lazio – 7 Aprile 2026Una giornata primaverile dominata dal sole e dal tempo stabile è attesa domani martedì 7 aprile 2026 su Roma e sull’intera Regione Lazio, con temperature ... romadailynews.it

Roma splende sotto un sole radioso: le previsioni del meteo promettono un weekend di Pasqua da favola, con temperature fino a 24 gradi che accenderanno la città eterna. #Roma #Pasqua #CaldoPasquale #WeekendDaSogno #MeteoRoma facebook

Gasperini: "In mezzo ai due gol del primo tempo ho visto tanta Roma, il primo tempo è stato molto buono. Averlo chiuso in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale, dal terzo gol in poi è stata una sofferenza. Partita dai due volti, nel primo tempo ho visto tan x.com