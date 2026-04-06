Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Lo Stato delle Cose è un programma condotto da Massimo Giletti che affronta temi di attualità e cronaca. La trasmissione prevede interviste e approfondimenti, con la possibilità di seguirla in streaming. Sono annunciati alcuni ospiti che parteciperanno alle puntate, mentre le anticipazioni forniscono dettagli sui contenuti trattati nelle prossime edizioni. La trasmissione viene trasmessa su una rete televisiva nazionale.

Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Nel nuovo appuntamento di oggi Massimo Giletti ospiterà Francesca Fagnani. La giornalista, da attenta conoscitrice della “mala romana”, interverrà sul peso criminale e mafioso di alcuni personaggi che da anni si... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025 Temi più discussi: Lo stato delle cose - La rivelazione: Gli attentatori di Ranucci appartengono alla Camorra - Video; Lo stato delle cose stasera su Rai 3: Garlasco, nuovi dubbi sugli alibi di Stasi e Sempio; Lo stato delle cose stasera 30 marzo, nuovi dubbi su Garlasco: lo scontrino del parcheggio e i messaggi misteriosi; Garlasco in Tv, scintille Garofano-De Rensis, volano parole grosse. GIletti tuona: Si diffama Stasi, non posso accettarlo. Lo stato delle cose, indagini sul caso di Garlasco al capolinea. L'inchiesta Totò Riina a Malta tra ville e verità nascosteNuovo appuntamento con Lo stato delle cose, stasera in tv lunedì 6 aprile su Rai 3. Il programma condotto da Massimo Giletti riparte da un'inchiesta che riguarda Totò Riina. Nessuno ha mai visto la su ... corrieredellumbria.it Francesca Fagnani ospite a Lo Stato delle Cose stasera su Rai 3Nel nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, in onda oggi, 6 aprile alle 21.20 su Rai 3, Massimo Giletti ospiterà Francesca Fagnani. corrierenazionale.it GILETTI ATTACCA: “SIAMO PRIGIONIERI DEI BRONTOSAURI” Il fallimento della Nazionale continua a generare riflessioni dure. Massimo Giletti, intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, offre un’analisi senza filtri sul momento del calcio italiano. “Siamo facebook Meloni, Delmastro e “l’immediatamente” secondo Massimo Giletti x.com