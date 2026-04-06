Little Big Italy da stasera in tv la nuova stagione | puntate città novità

Da questa sera torna in tv la nuova stagione di Little Big Italy, un programma che mostra le tradizioni culinarie italiane attraverso diverse città. Le puntate presentano piatti autentici preparati secondo le ricette originali, con un focus sulla riscoperta delle radici e delle identità regionali. La trasmissione si propone di mettere in evidenza come la cucina possa unire le persone, anche lontano dall’Italia.

Questione di gusto, ma soprattutto di identità: basta un piatto fatto come si deve per accorciare le distanze e sentirsi, almeno per un attimo, di nuovo a casa. Ecco la formula di "Little Big Italy", che da oggi, lunedì 6 aprile, torna in prima serata sul Nove con una nuova edizione condotta, ancora una volta, da Francesco Panella; che si rimette in viaggio in Europa (e non solo) sulle tracce della vera cucina italiana all’estero. Dopo aver attraversato decine di Paesi e città, il programma continua il suo percorso con un approccio rinnovato verso il Vecchio Continente. Il viaggio riparte da Bratislava, prima tappa di un itinerario che toccherà anche Bucarest, Colonia, Glasgow, Anversa, Malaga e Malta, fino a una tappa finale decisamente lontana: Osaka (in Giappone). 🔗 Leggi su Today.it

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Una nuova vita, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sonoUn luogo dove il silenzio pesa quanto le parole non dette e dove tornare significa affrontare ciò che si è lasciato indietro.

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