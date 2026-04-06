A Roma, oltre 50 mila fedeli si sono radunati a San Pietro per partecipare alla messa di Pasqua e ascoltare il messaggio dell'arcivescovo, che ha ricordato la risurrezione di Cristo come dono di pace. L'evento si è svolto nella basilica, con la partecipazione di numerosi pellegrini provenienti da diverse regioni. Durante la cerimonia, sono state lette le preghiere dell'Urbi et Orbi, trasmesse in diretta televisiva.

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2026 05-04-26 Leone XIV Cristo e risorto per donarci la Pace A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: "Chi ha le armi le deponga". “Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non con la volonta' di dominare l'altro, ma di incontrarlo! ". «La Pasqua è una vittoria: della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell'amore sull'odio», ha detto il Papa. «La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta». Così Leone XIV ha invitato i fedeli ad unirsi a lui «nella veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Papa Leone XIV: Cristo è risorto, Buona Pasqua!(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2026 La benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV dopo la Messa di Pasqua alla Basilica di San Pietro a Roma.

Papa Leone XIV: Cristo è risorto, Buona Pasqua! – Il video(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2026 La benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV dopo la Messa di Pasqua alla Basilica di San Pietro a Roma.

Leone XIV: Cristo è risorto per donarci la Pace

Temi più discussi: Leone XIV: la guerra uccide e distrugge ma Cristo vince la morte per sempre; Papa Leone XIV: La resurrezione di Cristo è una vittoria non violenta che porta pace all’umanità; La vittoria di Cristo è totalmente non violenta. Chi ha in mano le armi, le deponga: l'Urbi et Orbi di Pasqua di Papa Leone XIV; Papa Leone XIV: Cristo è ancora crocifisso.

BENEDIZIONE URBI ET ORBI SANTA MESSA PASQUA 2026 | Papa Leone XIV: la Resurrezione di Cristo è la vera paceSanta Messa di Pasqua 2026 con Papa Leone XIV, diretta Rai 1 e video streaming: gioia della Resurrezione e messaggio Benedizione Urbi et Orbi ... ilsussidiario.net

Pasqua, la prima da Papa per Leone XIV. Chi ha in mano armi, le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre scelga la paceNella benedizoione Urbi et Orbi da Piazza San Pietro il Pontefice ha invitato tutti a unirsi a lui nella veglia di preghiera per la Pace prevista per sabato 11 aprile ... tg.la7.it

Prima notte di Pasqua per Leone XIV che battezza anche 10 adulti: «Oggi tanti sepolcri chiusi da pietre che sembrano inamovibili. No alla chiusura fra le nazioni. Ma la forza del Risorto può portare a un mondo di pace». Leggi l'articolo di Giacomo Gambassi: facebook

Prima notte di Pasqua per Leone XIV che battezza anche 10 adulti: «Oggi tanti sepolcri chiusi da pietre che sembrano inamovibili. No alla chiusura fra le nazioni. Ma la forza del Risorto può portare a un mondo di pace». Leggi l'articolo di Giacomo Gambassi: x.com