L' arte che cura | la bellezza dei capolavori romagnoli entra nelle sale d' attesa dell' ospedale

Dal 7 aprile, nell'ambito del progetto regionale “Digital Humanities”, le sale d'attesa e i presidi dell'Ausl Romagna ospiteranno riproduzioni digitali di opere d'arte romagnole. Questa iniziativa mira a portare l’arte nelle strutture sanitarie, offrendo ai cittadini un’esperienza culturale durante i momenti di attesa. Le collezioni storiche saranno accessibili attraverso schermi digitali e piattaforme online, coinvolgendo un vasto pubblico.

Dal 7 aprile il patrimonio storico dell'Ausl Romagna diventa digitale in 90 sedi. Un viaggio tra mosaici, ceramiche e padiglioni storici per rendere più umana l'attesa nei presidi sanitari A partire dal 7 aprile, nell’ambito del progetto regionale “Digital Humanities”, la bellezza delle collezioni storiche accompagnerà i cittadini nelle sale d'attesa e nei presidi dell’Ausl Romagna. Grazie a una serie di caroselli video, le immagini delle opere d’arte di proprietà dell’azienda saranno trasmesse su tutti i novanta monitor collocati nelle diverse sedi del territorio romagnolo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it "La cura attraverso l'arte": i capolavori romagnoli sbarcano sui monitor delle sale d'attesaDal 7 aprile il patrimonio storico dell'Ausl Romagna diventa digitale in 90 sedi. Temi più discussi: L’arte che cura: la pittrice romana Caterina Giglio dona due opere alla Psichiatria del Gemelli; L'arte che cura, la pittrice Giglio dona due opere alla Psichiatria del Gemelli; Arte che cura, il Metodo Soma cambia il cervello delle pazienti oncologiche. Uno studio a Torino; Passa anche da Olbia il progetto L’arte che cura, la Sardegna che vince. Napoli, al via il primo appuntamento di Igea. L’arte che cura al Santobono PausiliponAll'ospedale pediatrico AORN Santobono Pausilipon parte il progetto Igea. L’arte che cura, in collaborazione con la soprintendenza archeologia, ... ilmattino.it L'arte che cura, la pittrice Giglio dona due opere alla Psichiatria del GemelliQuesto l'obiettivo con cui la pittrice romana Caterina Giglio ha donato due sue opere alla Psichiatria della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, alla cui realizzazione hanno contribuito medici e ... ansa.it “La felicità è una forma dell'arte.” Ardengo Soffici Nato il #7aprile 1879 Bal au mouline de la Galette di Renoir x.com Frida Kahlo è stata un'icona del ventesimo secolo, nota per i suoi intensi autoritratti e per aver trasformato la sua sofferenza fisica e personale in arte. La fotografia la ritrae nel contesto intimo della sua casa a Coyoacán, Città del Messico, luogo che oggi ospita - facebook.com facebook