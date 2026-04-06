La rassegna cinematografica CineClub Alambra nella sala polifunzionale Franco Imposimato

L’associazione L’Albero della Vita, partner del progetto Mo.Sa.I.Co. (Momenti Salienti In Compagnia) ha avviato la rassegna cinematografica “CineClub Alambra” a Maddaloni. Un'iniziativa che punta a riportare il cinema in città attraverso una serie di appuntamenti aperti al pubblico. Dopo l'evento inaugurale di mercoledì 1° aprile con la proiezione del film ‘The Blues Brothers’, la rassegna riprende mercoledì 8 aprile presso la Sala polifunzionale “Franco Imposimato”, bene confiscato alla criminalità organizzata, in corso I Ottobre 75 a Maddaloni. Il prossimo appuntamento è col film ‘The Truman Show’. A seguire gli altri eventi previsti: il 15 aprile ‘Lady Bird’, il 22 aprile ‘I cento passi’ e il 29 aprile ‘La mia vita da zucchina’. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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La rassegna cinematografica CineClub Alambra nella sala polifunzionale Franco ImposimatoL’associazione L’Albero della Vita, partner del progetto Mo.Sa.I.Co. (Momenti Salienti In Compagnia) ha avviato la rassegna cinematografica CineClub Alambra a Maddaloni. Un'iniziativa che punta a ... casertanews.it

MADDALONI - Il CineClub Alambra riporta il cinema in città19:18:07 MADDALONI. L’associazione L’Albero della Vita, partner del progetto Mo.Sa.I.Co. – Momenti Salienti In Compagnia, è lieta di segnalare l’avvio della rassegna cinematografica CineClub Alambra ... casertafocus.net

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